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سفير الصين بأمريكا: إدارة ترامب سبب فشل التوصل لاتفاق فى النزاعات التجارية

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:23 م
سفير الصين بأمريكا: إدارة ترامب سبب فشل التوصل لاتفاق فى النزاعات التجارية ترامب
كتبت – هناء أبو العز
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قال السفير الصيني لدى أمريكا فى حوار له مع "فوكس نيوز" الإخبارية، إن واشنطن قامت مرارا "بتغيير موقفها فجأة"، وأفشلت اتفاقات كانت متعلقة بإنهاء النزاع التجاري بين البلدين.
 
وندد السفير سوي تيانكاي أيضا "بالدوافع السياسية" لقرار البيت الأبيض منع نقل أو بيع التكنولوجيا الأمريكية لعملاق الاتصالات الصيني هواوي، بحسب "أ إف بي".
 
وتشك الولايات المتحدة بوجود علاقات بين هواوي والجيش الصيني، واتخاذ الشركة وسيلة لأنشطة تجسس صينية.
 
واندلع النزاع التجاري مجددًا بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليمات للبدء بفرض رسوم على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار سنويا.
 
وردت بكين بالمثل بعد ثلاثة أيام وقالت إنها ستزيد الرسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من الصادرات الأميركية اعتبارا من الأول من يونيو.
 
وأشار السفير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هي المسؤولة عن فشل التوصل لاتفاق، وقال: "بمراجعة عملية المحادثات التجارية بيننا في السنة الأخيرة، يتضح أن الجانب الأمريكي هو الذي غير أكثر من مرة موقفه فجأة وخرق الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه".
 
وأضاف: "الصين تبقى على استعداد لمواصلة محادثاتنا مع زملائنا الأميركيين للتوصل إلى نتيجة.. بابنا لا يزال مفتوحا".
 
وكانا الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، توصلا خلال لقاء على هامش قمة العشرين الأخيرة، التي انعقدت في الأرجنتين، مطلع شهر ديسمبر الماضي، إلى هدنة مدتها 90 يوما، لوقف الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، يفترض أن تنتهي مطلع مارس المقبل. 

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