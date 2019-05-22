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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 22-5-2019

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:24 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 22-5-2019 اليورو _ صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهد سعر اليورو الأوروبى، انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 22-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع السابق، وبلغ سعره فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 18.91 جنيه للشراء، و19.05جنيه للبيع، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر.

 

وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى...

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.92 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.83 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.95 جنيه للشراء.

19.1 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.9 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.


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