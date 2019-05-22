سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 22-5-2019

كتبت أمنية جلال

شهد سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-5-2019 بالغاً 4.52 جنيه للشراء، و4.55 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد أن سجل متوسط سعره فى السوق المصرى 4.52 جنيه للشراء، و 4.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.52 جنيه للشراء.

4.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.52 جنيه للشراء.

4.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.52 جنيه للشراء

4.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.46 جنيه للشراء.

4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.5 جنيه للشراء.

4.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.5 جنيه للشراء.

4.55 جنيه للبيع.