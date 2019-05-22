زلزال بقوة 3.4 درجة يهز منطقة غاز بشمال هولندا

رويترز

قال معهد رصد الزلازل فى هولندا، إن زلزالا بقوة 3.4 درجة هز منطقة جرونينجن بشمال هولندا التى تضم واحدة من أكبر حقول الغاز الطبيعى فى أوروبا.

وأدى التنقيب عن الغاز على مدى عقود إلى عشرات من الهزات الصغيرة كل عام فى جرونينجن، مما ألحق أضرارا بآلاف المنازل وأثار غضبا بين السكان ودفع السلطات لفرض قيود على هذه الأنشطة.

والزلزال الذى هز المنطقة، اليوم الأربعاء، واحد من أعنف الزلازل التى شهدتها، وإن لم ترد بعد أنباء عن خسائر فى الأرواح أو الممتلكات، وكان زلزال قوى مشابه قد وقع فى يناير 2018 وتعهدت الحكومة الهولندية بعده بوقف الإنتاج بحلول عام 2030 وتقليله بأسرع ما يكون خلال الأعوام القادمة.

وتدير حقل جرونينجن شركة نام، وهى مشروع مشترك بين رويال داتش شل وإكسون موبيل، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الحقل إلى 19.4 مليار متر مكعب خلال العام حتى أكتوبر 2019 من ذروته التى بلغت 54 مليار متر مكعب عام 2013