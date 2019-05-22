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الأربعاء، 22 مايو 2019 03:10 ص
خالد صلاح
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رفع كفاءة الوحدات البيطرية وإمدادها بالأدوية والمعدات لرعاية الحيوانات

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:00 ص
رفع كفاءة الوحدات البيطرية وإمدادها بالأدوية والمعدات لرعاية الحيوانات وحدة بيطرية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رفع كفاءة الوحدات البيطرية، حيث تعمل الهيئة على إمداد الوحدات والمراكز البيطرية بكافة أنواع الأدوية والآلات والمعدات اللازمة لرعاية الحيوان من خلال الإدارة العامة للرعاية والعلاج ووفق الامكانيات المادية المتاحة.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه فى الفترة الاخيرة زاد الطلب على إنشاء الوحدات البيطرية فى الأونة الأخيرة نظراً لما تؤديه هذه الوحدات من خدمات للمربيين حيث انتشرت هذه الوحدات فى كافة القرى ويتعاون مع الهيئة فى هذا المجال الاجهزة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى لأنشاء وحدات بالجهود الذاتية.

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الجهود التى تبذل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية فقد تم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير الانتهاء من رفع كفاءة أربع وحدات بيطرية وهى كالآتى : وحدتى سمالوط ووحدة دفش بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وحدة المنايف بمحافظة الاسماعيلية، وحدة زاوية رازين مركز منوف بمحافظة المنوفية، كما تم الانتهاء من انشاء مركز أخميم البيطرى بسوهاج التعاون بمعرفة محافظة سوهاج مع البنك الدولى، وجارى العمل على تجهيز الوحدات من أثاث وأجهزة ومعدات تمهيدا للافتتاح الرسمى.


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