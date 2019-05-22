رفع حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية، تزامناً مع ما تشهده البلاد من ارتفاع لدرجات الحرارة في محافظة أسيوط، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وهو ما يزيد من توقعات زيادة الإصابة بالإعياء والإجهاد الحرارى بين المواطنين وخاصةً فى ظل ظروف الصيام فى شهر رمضان الفضيل .

وشدد رئيس الجامعة، على اتخاذ أقصى درجات الاستعدادات داخل أقسام المستشفى المعنية، تحسباً لارتفاع الحالات المرضية المترددة على مستشفيات أسيوط الجامعية، والتأهب التام لاستقبال ذلك النوع من الحالات وتوفير ما يلزم من مستلزمات طبية لإسعافها وأدوية لعلاجها، مشدداً على تكثيف تواجد الأطقم الطبية والتمريض لضمان حسن سير العمل .

وأشار الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى متابعته تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة بتسخير كافة الإمكانيات الطبية لضمان سرعة تشخيص وعلاج الحالات المرضية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، والتعرض لأشعة الشمس، مضيفاً إلى أنه من المقرر أن تشمل خطة الطوارئ إرجاء كافة أنواع الأجازات للأطباء المقيمين والتمريض والعمال ، ومتابعة تواجد الأساتذة المتخصصين بأقسام الأمراض الصدرية وذلك على مدار 24 ساعة مع متابعة أعداد الحالات الواردة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور سعد زكى مدير المستشفى الرئيسي .