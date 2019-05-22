رصف طريق "شنتنا – جنزور" بمركز بركة السبع فى المنوفية بمليون و35 ألف جنيه

المنوفية _محمد فتحى

أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف طريق 41 شنتنا – جنزور بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك بتكلفة إجمالية مليون و35 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 10% وذلك بمبلغ 135 ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، ورصف الطرق الأخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وإنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.