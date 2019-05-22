رائد فضاء إماراتى يبدأ تدريبات استعدادا لأول رحلة لمحطة الفضاء الدولية

كتبت جينا وليم

قالت صحيفة البيان، إن رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، من مركز محمد بن راشد للفضاء، بدأ تدريبات فى مدينة النجوم بروسيا استعدادا لأول رحلة لرائد فضاء عربى وإماراتى إلى المحطة الفضائية الدولية فى 25 سبتمبر المقبل.

وقال المنصورى فى مقطع فيديو إنه متواجد فى مدينة النجوم بروسيا، حيث بدأ التدريبات مع طاقم الرحلة على المهمة التاريخية والتى ستنطلق إلى الفضاء فى 25 سبتمبر 2019.

وأوضح أن التدريبات تشمل محاكاة لعملية الإقلاع وعملية الوصول إلى المحطة والعودة منها، وكيفية التعامل مع الأمور الطارئة.

رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يوجه رسالة من مدينة النجوم في روسيا بمناسبة بدء التدريبات للمهمة التاريخية في 25 سبتمبر المقبل، آملا الدعاء له بالتوفيقhttps://t.co/KIY89BN4rY@MBRSpaceCentre @astro_hazzaa#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/roH91RsRCf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 22, 2019

يذكر أن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.