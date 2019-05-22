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رئيس شركة المقاولون العرب يكشف نسب تنفيذ سد نهر روفيجى بتنزانيا

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:27 ص
رئيس شركة المقاولون العرب يكشف نسب تنفيذ سد نهر روفيجى بتنزانيا محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
كتب أحمد حس
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استعرض المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المشروعات المختلفة التى تنفذها الشركة فى قارة أفريقيا، وعلى رأسها مشروع سد "نهر روفيجى" الذى يُنفذه تحالف شركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" بدولة تنزانيا.

وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسى بمتابعة تنفيذ المشروعات التى تنفذها الشركة داخل القارة السمراء وخاصة مشروع سد تنزانيا.

وحول التقدم فى الموقف التنفيذى للمشروع، قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الجسات لموقع المشروع بالكامل، وتم زيادة عدد العمال بالموقع إلى 450 عاملاً، وعدد المعدات إلى 133 معدة، وتم البدء فى تنفيذ طريقين من الطرق المؤقتة بالضفة اليسرى للنهر، وجارٍ استكمال العمل فى الطريق المؤقت، كما تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من المعسكر المؤقت، وجارٍ استكمال العمل بالمرحلة الثانية، موضحاً أن العمل يتم فى ظروف مناخية قاسية، نظراً لهطول كميات كبيرة من الأمطار فى الوقت الحالى، وهو موسم الأمطار فى تنزانيا.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المصري ("شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى إليكتريك") المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر الماضي، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد "نهر روفيجى" ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 ميجاوات / ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.


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سد تنزانيا

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