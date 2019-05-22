video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة سوهاج يواصل متابعته للامتحانات ويعلن تأجيلها غدا بسبب حرارة الجو

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:24 م
رئيس جامعة سوهاج يواصل متابعته للامتحانات ويعلن تأجيلها غدا بسبب حرارة الجو
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
واصل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاربعاء، جولاته التفقدية للأسبوع الثانى على التوالى، من بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018/2019، حيث تابع إنتطام سير العملية الامتحانية داخل لجان طلاب كلية الهندسة بمقر الجامعة الجديد، معلنا تأجيل امتحانات كليات الجامعة غدا الخميس الموافق 23 من شهر مايو، بمقريها القديم والجديد، وترحيلها لاخر يوم بعد الامتحانات .
جامعة سوهاج (1)
 
وخلال جولته، حرص رئيس الجامعة على قياس مدى الالتزام وجودة الأداء بأعمال الملاحظة والمراقبة بلجان الامتحانات، والتأكد من مدى مطابقة الورقة الامتحانية، وفقًا لمعايير الجودة ومركز التقويم والقياس لنظم الامتحانات .
 
جامعة سوهاج (2)
 
وأكد رئيس الجامعة، ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على أية استفسارات من قبل الطلاب، مشددَا على الملاحظين بعدم السماح للطلاب الدخول إلى لجان امتحاناتهم بالتليفون المحمول، والتنبيه عليهم بترك متعلقاتهم خارج اللجان، مع ضرورة توافر وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، خاصة فى ظل الموجة الحارة التى تمر بها البلاد خلال شهر رمضان الفضيل.
 
جامعة سوهاج (3)
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، أن 1443 طالب وطالبة بأقسام الكلية المختلفة، بدأوا أولى امتحانات الفصل الدراسي الثانى يوم 19 من مايو الجارى، وتستمر حتي 13 من يونيه القادم، مضيفاً أنه تم توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة والتي تضمن سير العملية الامتحانية بيسر وسهولة.
 
جامعة سوهاج (4)
 
يذكر أن رئيس الجامعة قد تابع حركة المواصلات وأستفسر من الطلبة والطالبات عن مدي توافرها، وشدد علي عدم مغادرة المسئولين إلا بعد مغادرة آخر طالب بعد إنتهاء لجان الامتحانات.
 
جامعة سوهاج (5)

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين بمركز نور البصيرة

بالفطير والعسل رئيس جامعة سوهاج يشارك عمال المزرعة غدائهم

مستشفي جامعة سوهاج توفر أحدث علاج للجلطة الدماغية

رئيس جامعة سوهاج : انشاء كليات الألسن والحاسبات والمعلومات ضمن الموزانة الجديدة

اخبار سوهاج

جامعة سوهاج

الامتحانات

رئيس جامعة سوهاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة