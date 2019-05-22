رئيس جامعة سوهاج يواصل متابعته للامتحانات ويعلن تأجيلها غدا بسبب حرارة الجو

سوهاج محمود مقبول

واصل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاربعاء، جولاته التفقدية للأسبوع الثانى على التوالى، من بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018/2019، حيث تابع إنتطام سير العملية الامتحانية داخل لجان طلاب كلية الهندسة بمقر الجامعة الجديد، معلنا تأجيل امتحانات كليات الجامعة غدا الخميس الموافق 23 من شهر مايو، بمقريها القديم والجديد، وترحيلها لاخر يوم بعد الامتحانات .

وخلال جولته، حرص رئيس الجامعة على قياس مدى الالتزام وجودة الأداء بأعمال الملاحظة والمراقبة بلجان الامتحانات، والتأكد من مدى مطابقة الورقة الامتحانية، وفقًا لمعايير الجودة ومركز التقويم والقياس لنظم الامتحانات .

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على أية استفسارات من قبل الطلاب، مشددَا على الملاحظين بعدم السماح للطلاب الدخول إلى لجان امتحاناتهم بالتليفون المحمول، والتنبيه عليهم بترك متعلقاتهم خارج اللجان، مع ضرورة توافر وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، خاصة فى ظل الموجة الحارة التى تمر بها البلاد خلال شهر رمضان الفضيل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، أن 1443 طالب وطالبة بأقسام الكلية المختلفة، بدأوا أولى امتحانات الفصل الدراسي الثانى يوم 19 من مايو الجارى، وتستمر حتي 13 من يونيه القادم، مضيفاً أنه تم توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة والتي تضمن سير العملية الامتحانية بيسر وسهولة.

يذكر أن رئيس الجامعة قد تابع حركة المواصلات وأستفسر من الطلبة والطالبات عن مدي توافرها، وشدد علي عدم مغادرة المسئولين إلا بعد مغادرة آخر طالب بعد إنتهاء لجان الامتحانات.