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رئيس جامعة حلوان: زيادة أعداد المراوح بالمدرجات لمواجهة ارتفاع الحرارة

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:03 م
رئيس جامعة حلوان: زيادة أعداد المراوح بالمدرجات لمواجهة ارتفاع الحرارة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه تقرر زيادة عدد المراوح بلجان الامتحانات وزيادة أعداد المسعفين والأطباء المتواجدين لمتابعة امتحانات نهاية العام بكليات الجامعة؛ تزامنا مع الارتفاع فى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.
 
وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أيضا زيادة سيارات الإسعاف وإعادة انتشارها بالحرم الجامعى؛ لسرعة استقبال ونقل أى حالة تتعرض لأذى جراء الارتفاع فى درجات الحرارة، موضحا أن الجامعة أنته استعداداتها للعملية الامتحانية بتوفير كل سبل الراحة للطلاب وأماكن جيدة التهوية للامتحان فيها.
 
 

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جامعة حلوان

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ارتفاع درجات الحرارة


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