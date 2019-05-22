رئيس جامعة القاهرة: أطقم طبية إضافية وقاعات مكيفة لمواجهة ارتفاع الحرارة

كتب وائل ربيعى

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كليات الجامعة بتوفير الأطقم الطبية اللازمة وإضافة مراوح جديدة واستخدام القاعات المكيفة؛ لأداء امتحانات نهاية العام المقررة خلال الأيام المقبلة؛ وذلك بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد فى دراجات الحرارة الأيام المقبلة.

وأضاف الخشت، فى تصريحات لـ اليوم السابع أنه لابد من التأكد من عمل جميع التكييفات وإجراء الصيانة اللازمة عليها اليوم الأربعاء، مشددا على متابعة الأمر مباشرة من عمداء الكليات حتى تمر هذه الأيام الحارة.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة، الإدارة المركزية للشون الطبية بتوفير أطقم طبية إضافية فى كل عيادات الكليات وإعادة انتشار سيارات الإسعاف وزيادة الأطباء العاملين بها ورفع الاستعدادات بمستشفى الطلبة ومستشفيات الجامعة؛ لاستقبال أى حالات تتأثر من هذا الارتفاع فى درجات الحرارة.