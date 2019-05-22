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رئيس جامعة الأزهر يسمح للعمداء بتقدير موقف الامتحانات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:26 م
رئيس جامعة الأزهر يسمح للعمداء بتقدير موقف الامتحانات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، تعليماته لعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم، بمراعاة صحة وحياة أبنائنا وبناتنا من الطلبة والطالبات بجميع الكليات، وذلك بالنظر لسوء الأحوال الجوية غدًا للارتفاع الشديد فى درجات الحرارة بأغلب المحافظات.

وترك لعمداء الكليات حرية تقدير الموقف بشأن استكمال إجراء الاختبارات غدًا كما هو معلن بجداول الامتحانات أو تأجيلها، كل حسب طبيعة مكانه وموقعه الجغرافى، على أن يعلموا الطلبة والطالبات بالمواعيد الجديدة فى حال تغييرها.
 
كما شدد رئيس الجامعة على الكليات ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة داخل لجان الامتحانات، بزيادة عدد المراوح داخل اللجان، وتوفير الاستعدادات الطبية والرعاية الصحية اللازمة باللجان الطبية بالكليات.
 
 
 
 
 
 

 


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