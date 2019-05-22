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الأربعاء، 22 مايو 2019 01:45 م
خالد صلاح
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رئيس جامعة الأزهر نائبا لرئيس رابطة الجامعات الإسلامية وأسامة العبد أمينا عامًا

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:08 م
رئيس جامعة الأزهر نائبا لرئيس رابطة الجامعات الإسلامية وأسامة العبد أمينا عامًا رابطة الجامعات الإسلامية
كتب لؤى على
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أسفر اجتماع رابطة الجامعات الإسلامية، الذى عقد بالمملكة العربية السعودية، عن اختيار الدكتور محمد حسين عبد العزيز المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، نائبًا لرئيس الرابطة، كما تم اختيار الدكتور أسامة محمد حسن العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصرى، أمينًا عاما لرابطة الجامعات الإسلامية .
 
جدير بالذكر أن رابطة الجامعة الإسلامية مؤسسة إسلامية دولية تأسست عام  1969م، تجمع في عضويتها قرابة 200 جامعة من الجامعات الإسلامية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف أنحاء العالم، وتقدّم دراسات وبحوث في شتى مجالات العلوم الإسلامية والعربية.
 
يشار إلى أن جامعة الأزهر تستضيف مقر رابطة الجامعات الإسلامية في مصر، ويقع في حرم الجامعة في مدينة نصر بالقاهرة.
 
 

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