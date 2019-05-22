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رئيس برلمان ليبيا يبحث مع وزير خارجية الحكومة المؤقتة تطورات الأوضاع بطرابلس

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:43 م
رئيس برلمان ليبيا يبحث مع وزير خارجية الحكومة المؤقتة تطورات الأوضاع بطرابلس رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة
كتب : أحمد جمعة
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التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادى الحويج بمقر إقامته بالقبة، لمناقشة آخر مستجدات الموقف الدولى لملف العاصمة طرابلس، ووضع البعثة الأممية فى ليبيا فى التعامل مع الملف الليبى.

وأكد رئيس البرلمان الليبى، أن الحل فى ليبيا هو بيد الليبيين ولا يمكن فرض حلول مستوردة من الخارج، كما شدد خلال هذه المرحلة على ضرورة تقيد كافة أجهزة الدولة المعنية فى التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة المؤقتة عند التعامل مع الجهات الأجنبية سواء دول أو منظمات دولية.

كما أكد الطرفان أن الهدف من عملية طرابلس هو إعادة الدولة وإنهاء حالة فوضى السلاح والعودة إلى الإعلان الدستورى وعودة الشرعية.

كما أعرب الحويج، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب الليبى على اهتمامه المتواصل بعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة المؤقتة، مؤكدا على أن الوزارة مستمرة فى القيام بمهامها المنوطة بها وأنها تستمد شرعيتها من مجلس النواب الليبى.


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