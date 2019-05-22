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رئيس اليمن: الحرب المفروضة على الشعب من الحوثيين تمتد أخطارها إلى الإقليم والعالم

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:28 ص
رئيس اليمن: الحرب المفروضة على الشعب من الحوثيين تمتد أخطارها إلى الإقليم والعالم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
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قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن "الحرب المفروضة على الشعب اليمني -منذ اقتحام المليشيات الحوثية العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014- تُكَبِّد الشعب الكثير من الآلام والجراح، وتستنزف مقدراته وثرواته، بل وتمتد أخطارها إلى الإقليم والعالم كله".

 

وأشار هادي -في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ29 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990- إلى "معاناة الشعب اليمني من المشروع العنصري الطائفي الحوثي"، قائلًا إن "العلاج الحقيقي لهذه المعاناة لن تكون بمراعاة مشاعر الانقلابيين وتصديق أكاذيبهم".

 

وأضاف هادي -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- أن "الشعب اليمني هو الأحق بالحياة الكريمة والسلام الحقيقي من مليشيات متوحشة انقلبت على الدولة وداست على الإجماع الوطني وقرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وتمردت على الشرعية الوطنية والدولية وجعلت السلاح هو لغتها الوحيدة تماما كما فعلت وتفعل قوى الإرهاب الداعشية".

 


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