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رئيس النمسا يجرى مباحثات مع أعضاء الحكومة الجديدة المؤقتة

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:15 م
رئيس النمسا يجرى مباحثات مع أعضاء الحكومة الجديدة المؤقتة الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين
فيينا (أ ش أ)
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أجرى الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأربعاء، مباحثات مع أعضاء الحكومة المؤقتة فى البلاد، والتى تضم عددا من الخبراء كبدلاء لوزراء حزب الحرية، الذى انسحب من الحكومة على أثر فضيحة فساد كبيرة هزت الأوساط السياسية فى البلاد.

وقال مستشار النمسا سباستيان كورتس - فى بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم تقديم الأعضاء الجدد فى الحكومة لوسائل الإعلام فى وقت لاحق اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أنه تم الاستقرار على إيكارت راتز وزيرا للداخلية، ووالتر بولتنر وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية، وفاليرى هاكل وزيرا للبنية التحتية، ويوهان لويف وزيرا للدفاع.. مشيرا إلى أن منصب نائب المستشار سيظل شاغرا، مع الإبقاء على وزيرة الخارجية كارين كنايسل فى منصبها.

 


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