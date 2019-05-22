وقال ساسو نغيسو - في مقابلة متلفزة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن روسيا بلد مهم وشريك استراتيجي يمكن أن يلعب دوره في المرحلة التي تبحث فيها إفريقيا عن تعاون في بناء عالم جديد وبنى تحتية جديدة واقتصاد ومنظومة أمن جديدة بالمنطقة".

وأضاف أن "الشعب الإفريقي يتطلع اليوم إلى تطوير اقتصاده وإثبات نفسه في العالم، وقد تحتل روسيا موقعا استراتيجيا في هذه العملية".

وكان رئيس الكونغو قد وصل إلى موسكو - أمس - في زيارة رسمية، وتحدث أمام أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، كما عقد لقاء مع رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي برئيس جمهورية الكونغو، غدا الخميس 23 مايو.