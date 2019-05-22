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رئيس الفلبين ينفد صبره ويأمر بإعادة النفايات إلى كندا

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:58 م
رئيس الفلبين ينفد صبره ويأمر بإعادة النفايات إلى كندا الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى
رويترز
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قال متحدث باسم الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى اليوم الأربعاء إن دوتيرتى أمر حكومته بتكليف شركة شحن خاصة بإعادة 69 حاوية نفايات إلى كندا وترك الحاويات داخل مياهها الإقليمية إذا رفضت استلامها.

وأضاف سالفادور بانيلو فى إفادة صحفية "الفلبين دولة مستقلة ذات سيادة ويجب ألا تعاملها دولة أجنبية كما لو كانت قمامة". وتقول كندا إن النفايات التى تم شحنها إلى الفلبين بين عامى 2013 و2014 كانت فى إطار صفقة تجارية لم تدعمها الحكومة الكندية.

وعرضت كندا منذ ذلك الوقت استعادة النفايات ويرتب البلدان عملية إعادتها. إلا أن كندا لم تلتزم بمهلة انتهت في 15 مايو لاستعادة الشحنة مما دفع الفلبين إلى سحب دبلوماسيين كبار من كندا الأسبوع الماضى.

وقال بانيلو "من الواضح أن كندا لا تأخذ هذه القضية ولا بلادنا على محمل الجد. الشعب الفلبيني يشعر بإهانة بالغة بسبب تعامل كندا مع هذه الدولة كمكب للنفايات".

ولم ترد السفارة الكندية في مانيلا على طلب تعليق.

وتقدمت الفلبين بعدة احتجاجات إلى كندا منذ أن قضت محكمة في عام 2016 بإعادة النفايات.

 

 

 


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