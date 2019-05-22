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رئيس الطائفة الإنجيلية: نقدِّر مجهودات الإفتاء فى قضايا العيش المشترك

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:30 م
رئيس الطائفة الإنجيلية: نقدِّر مجهودات الإفتاء فى قضايا العيش المشترك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر خلال لقائه مفتى الجمهورية
كتبت سارة علام
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زار الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على رأس وفدٍ من قيادات الكنائس الإنجيلية، اليوم الأربعاء، بمقر دار الإفتاء، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.
 
وقال زكى خلال اللقاء "إن دار الإفتاء هى إحدى أهم المؤسسات التي تبذل مجهودًا كبيرًا في سبيل خلق أرضية حقيقية للعيش المشترك ونشر الوعي بالتسامح والعيش المشترك وقبول الآخر". مشددًا على "نحتاج جميعا للعمل على نشر الوعي والتسامح والمودة بين الناس أكثر من ى وقت مضى".
 
وأعرب فضيلة المفتى عن سعادته وتقديره بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية له بعيد الفطر، مشيرًا إلى "أن تهنئة المصريين وتشاركهم بمحبة في الأعياد يقدم للجميع صورة حقيقية بالغة التقدير وتعكس المشاعر الحقيقية التي استطاعت أن تعبر بنا جميعًا على المصاعب والتحديات بصمود وإصرار للتقدم إلى الأمام وإلى الأمان".
 
 

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اندريه زكي

الافتاء

عيد الفطر

الكنيسة الانجليية

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