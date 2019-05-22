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رئيس إندونيسيا يعلن سيطرة السلطات على الأوضاع عقب اندلاع أعمال عنف بالعاصمة

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:22 م
رئيس إندونيسيا يعلن سيطرة السلطات على الأوضاع عقب اندلاع أعمال عنف بالعاصمة الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو
جاكرتا (أ ش أ)
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صرح الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، بأن السلطات تسيطر على الأوضاع فى العاصمة جاكرتا وذلك فى أعقاب الاشتباكات التى تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 200 آخرين.

وقال ويدودو الفائز بولاية رئاسية ثانية إنه سيعمل مع أى شخص على تقدم البلاد لكنه لن يتسامح مع من يعوق الأمن والعمليات الديمقراطية ووحدة الوطن، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية.

وكان داعمو الجنرال برابوو سوبيانتو المرشح الرئاسى الأبرز أمام ويدودو أحرقوا أمس عددًا من السيارات وألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على قوات الشرطة التى ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى وذلك بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التى أجريت فى 17 من أبريل الماضي.

وقالت الشرطة إن أعمال العنف كانت مخططة، فيما رفض سوبيانتو الاعتراف بالهزيمة معلنا نفسه الفائز بالانتخابات واعتزامه رفع الأمر للقضاء.

 


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