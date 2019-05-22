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رئيسة لجنة الانتخابات فى مالاوى: النتيجة خلال 8 أيام ومؤشرات بفوز بيتر موثاريكا

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:05 م
رئيسة لجنة الانتخابات فى مالاوى: النتيجة خلال 8 أيام ومؤشرات بفوز بيتر موثاريكا الانتخابات فى مالاوى
كتبت – هناء أبو العز
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قالت رئيسة لجنة الانتخابات في مالاوي ، جين أنسا ، إن نتيجة  الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنها خلال 8 أيام، رغم إشارة النتائج الأولية لفوز الرئيس المنتهية ولايته  بيتر موثاريكا.

وقالت أنساه ، وهى  قاضي محكمة الاستئناف العليا في ملاوي ، في كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته  في المركز الوطني للإحصاء في بلانتير ، إن أمام اللجنة الانتخابية ثمانية أيام للإعلان رسميًا عن النتيجة ، لكن يمكن معرفة النتائج  الأولية   مساء الأربعاء.

انتخابات مالاوى
انتخابات مالاوى

 

وقالت أنساه "لقد أعطى القانون اللجنة ثمانية أيام من انتهاء الاقتراع لإعلان النتائج ضمنها،  ولكن  على المواطنين توقع النتائج في أي يوم خلال هذه الفترة".

كما أوضحت أن فرز النتائج سيتم في كل تيار في وقت واحد، ولن يسمح  لأحد فرز النتائج إلا المعينين والمتخصصين فى ذلك، مشيرة إلى استمرار الفرز حتى فى الليل، مع ضمان وجود مصابيح غاز كافية لتوفير إضاءة، تستمر لساعات طويلة.

مالاوى
مالاوى

 

ولفتت أنساه، إلى انه سيتم   نشر النتائج وعرضها على الشاشات الكبيرة في مركز الإحصاء الوطني ونشرها على الموقع الإلكتروني www.mec.org.mw

وأعرب  بيتر موثاريكا ، 78 عامًا ،  الرئيس الحالى عن ثقته في إعادة انتخابه ، وقال إنه كان سعيدًا بالإقبال الشديد على الانتخابات، مشددًا على استمرار التعامل بسلمية  والابتعاد عن العنف فى الانتخابات وبعد إعلان النتيجة.

 


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