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دورة فقهية للأئمة والواعظات عقب عيد الفطر

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:10 ص
دورة فقهية للأئمة والواعظات عقب عيد الفطر الواعظات
كتب إسماعيل رفعت
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تنطلق دورة لمدة يوم واحد ( خمس ساعات ) فى فقه الحج للأئمة والواعظات المشاركين ببعثة الحج فى الأسبوع الثانى من شوال المقبل، وكذلك الأئمة الموجهين بالمطارات والموانئ المصرية.

وتكون الدورة  على محاضرتين: بحيث تكون المحاضرة الأولى من التاسعة والنصف حتى الثانية عشرة والمحاضرة الثانية من الثانية عشرة والنصف حتى الثانية ظهرا لجميع الأئمة في فقه الحج  ، بحيث يتم تقسيم أئمة كل محافظة إلى مجموعات بما لا يزيد عن مائتين في المجموعة الواحدة ، ويتم خلالها تدريس كناب التيسير في الحج الذي أصدرته وزارة الأوقاف  وسيتم إتاحته إلكترونياً  على الموقع الرسمى مع توفره بجميع معارض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومنها معرض ساحة مسجد الحسين المقام حاليا ومكتبة مسجد النور ومكتبة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وسائر مكتبات بيع كتب المجلس، أما الأئمة والواعظات المرافقون والمرافقات لبعثة الحج والمكلفون بالعمل بالمطارات والموانئ أثناء سفر الحجاج فتكون دورتهم مركزية لمدة يومين بأكاديمية التدريب.

وتنظم كل مديرية دوراتها بمعرفتها خلاله على حسب عدد أئمتها والأماكن المتاحة للتدريب والأساتذة المحاضرين المتخصصين بالتنسيق مع رئيس قطاع المديريات  الشيخ صبرى يس ووكيل لشئون الدعوة الدكتور سيد عبد البارى  فى اختيار الأساتذة  المحاضرين، أما الدورة المركزية بأكاديمية الأوقاف فستكون السبت والأحد الأولين من شهر شوال ويتولى الإعداد لها والإشراف عليها د.أشرف فهمي مدير عام التدريب، وسيقام لهم معرض للكتاب مفتوح لهم ولغيرهم لمدة يوم واحد بالأكاديمية أثناء انعقاد الدورة بالأكاديمية.

 


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بعثة الحج الرسمية

فقه الحج

واعظات

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