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دفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فوق نجران

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:16 م
دفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فوق نجران قوات التحالف
وكالات
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أكد بيان للسفارة السعودية بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران، حسبما تم نشرعلى موقع العربية نت .
 
وأفاد البيان أن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين المتحالفون مع إيران".
 
وكان تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أعلن في وقت سابق عن شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار نجران، مستهدفا حظائر تحوي طائرتين.
 
ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية من جراء محاولة الهجوم على نجران.
 
وتعرضت محطتان نفطيتان تابعتان لشركة أرامكو في منطقة المدينة، الأسبوع الماضي، لهجوم بسبع طائرات مسيرة.
 
وجاءت الهجمات بعد يومين من استهداف 4 سفن بمتفجرات قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، بينهما سفينتان سعوديتان.

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