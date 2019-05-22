video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة تربط بين توقف التنفس المؤقت أثناء النوم عند النساء وتشخيص السرطان

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:33 ص
دراسة تربط بين توقف التنفس المؤقت أثناء النوم عند النساء وتشخيص السرطان توقف التنفس وعلاقته بالسرطان
أ ش أ
إضافة تعليق

حذرت دراسة طبية حديثة من أن السيدات اللاتى يعانين من توقف التنفس المفاجىء أثناء النوم (OSA) قد يصبحن أكثرعرضة للإصابة بالسرطان، مقارنة بالرجال الذين يعانون من هذه الحالة المرضية..ويعد الشخير، النوم المتعب، والإرهاق من الأعراض الشائعة لتوقف التنفس أثناء النوم.

وقالت الدكتورة أثاناسيا باتاكا الأستاذ فى جامعة "أرسطو" فى سالونيك فى اليونان "تشير دراستنا لأكثر من 19 ألف شخص إلى أن شدة توقف التنفس المفاجىء أثناء النوم OSA مرتبط بتشخيص السرطان"، وأضافت "قد كان هذا الرابط قوياً بشكل خاص في النساء اللاتي قمنا بتحليلهن، وأقل من ذلك لدى الرجال"، وتشير الدراسة إلى أن OSA الحاد يمكن أن يكون مؤشراً للسرطان لدى النساء، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحوث لتأكيد هذه النتائج".

وتابعت "في الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس المؤقت أثناء النوم OSA، تغلق المسالك الهوائية عدة مرات بشكل كلي أو جزئي أثناء النوم، مما يقلل من مستويات الأكسجين في الدم".

وتشير الدراسة، التي نشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مزيد من الإغلاقات في مجرى التنفس أثناء النوم والذين تقل مستويات تشبع أكسجين الدم لديهم بنسبة تقل عن 90% أكثرعرضة للإصابة بالسرطان أكثر من غيرهم من الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس المؤقت أثناء النوم .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

لو بتعانى من توقف التنفس أثناء النوم.. اعرف مدى تأثيره على سمعك

دراسة: توقف التنفس أثناء النوم مرتبط بالموت القلبي المفاجئ لدى الرياضيين

خلي بالك.. ظهور هذه الأعراض على طفلك تشير لإصابته بتوقف التنفس أثناء النوم

كيف تعرف أنك مصاب بتوقف التنفس أثناء النوم وما هى خطوات علاجها؟

توقف التنفس

السرطان

مستويات الاكسجين

اخبار الصحة

الصحة

صحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة