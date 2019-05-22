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خيط جريمة.. كيف كشفت النيابة واقعة قتل مدرس لزوج عشيقته ليخلو لهما الجو

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:52 م
خيط جريمة.. كيف كشفت النيابة واقعة قتل مدرس لزوج عشيقته ليخلو لهما الجو جثة -أرشيفية
كتب سليم على
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خيل لهما شيطانهما أنهما سيبدأن حياتهما بعلاقة محرمة أثمة وسيعيشان فى رغد من العيش، بعد تخلص المدرس الخائن من زوج عشيقته، فبعد أشهر من التخطيط الشيطانى وأنغمسهما فيه، تمكنا من التخلص من الزوج، ولكن نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطهما وتقديمها للعدالة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "هانى محمود معوض خليفة" 35 عاما مدرس، مقيم بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، قام بقتل "ناجى محمد مصطفى عثمان" عمدا مع سبق الإصرار، لما قوى من امرأته على غير ما شرع الله، فعشقها وتعزم الاستئثار بها والخلاص من زوجها المجنى عليه، فرسم مخططا إجراميا باستدراجه لمحل إقامته، وأطبق على عنقه بسلك كهربائى حتى أيقن وفاته.  
 
وكشفت التحقيقات قيام كلا من "محمد عارف فهمى طوسون" 16 عاما نقاش، و"محمد فوزى حسن الزهرى" 18 عاما نقاش، بمعاونة العشيق القاتل فى إخفاء جثة الزوج المخدوع. 
 
وأضافت التحقيقات قيام المتهمة "سيدة وجدة سيد مصطفى" 30 عاما، مصففة شعر، بإخفاء عشيقها القاتل، للفرار من العدالة، وتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. 
 
وقال شقيق القتيل فى تحقيقات النيابة، إنه بعدما علم بتغيب شقيقه المجنى عليه، توجه لاستطلاع أحواله بمسكنه، فأبصر المتهم متواجدا برفقة زوجته، مضيفا بعلمه بوجود علاقة غير مشروعة بينهما.
 
وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، وبسكرتارية عماد شرف، وأشرف صلاح، بإعدام المتهم شنقًا بتهمة قتل زوج عشيقته فى إمبابة، وعاقبت مساعديه فى إخفاء الجثة بحبس كلا منهما عاما، وحبس الزوجة العشيقة عامين، لمحاولتها إخفاء العاشق القاتل من العدالة. 

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