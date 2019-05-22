video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 08:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

خليكى مستعدة.. 3 مشاكل فى الأسنان هيتعرض لها طفلك

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:00 ص
خليكى مستعدة.. 3 مشاكل فى الأسنان هيتعرض لها طفلك اسنان الاطفال-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
إضافة تعليق

فى مراحل نمو الطفل المختلفة يتعرض للعديد من المشاكل الصحية وخصوصا فى الأسنان، سواء فى بنائها ونموها حتى تتعرض لمرحلة التبديل او تتعرض للكسور، لذلك يجب على الأمهات الاهتمام بصحة أسنان الأطفال وحمايتها حتى لا يتعرض للكسر أو مشاكل فى النطق.

وحسب ما ذكره موقع  twkidsdentist فإن ابرز المشاكل التى يتعرض لها الأطفال فى أسنانهم هى:

الاسنان
الاسنان

 

1:تسوس الاسنان ، وهو من ابرز المشاكل التى يتعرض لها الاطفال قد يكون ذلك بسبب الاكثار من تناول الحلوى ، او اهمال نظافة الاسنان ومشاكل اخرى ، لذلك يجب المتابعة الدورية مع الطبيب لعلاج تسوس الاسنان وتشجيع الطفل على نظافتها وغسل الاسنان باستمرار.

اسنان الاطفال
اسنان الاطفال

 

2:فقدان الاسنان مبكرا، فمن الطبيعى ان يبدل الاطفال اسنانهم ولكن بعض الاطفال يفقدون اسنانهم فى وقت مبكر مما يؤثر على الشكل الجمالى لهم قد يكون ذلك بسبب التسوس او التعرض لبعض الاصابات.

 

3:وجود فراغات بين اسنان الطفل، قد يكون ذلك بسبب مشاكل فى الفك او صغر حجم الاسنان مما يؤثر على شكلهم، ويكون حل هذه المشكلة هو التقويم .

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

التأمين الشامل على أسنان الأطفال.. ما هو وكيف نستفيد منه؟

اعرفى المقدار المناسب من معجون الأسنان لطفلك دون6 أعوام.. متكتريش عشان صحته

تقويم الأسنان للأطفال.. اعرفى أهمية المتابعة الدورية مع الدكتور أحمد القفاص

كيف يؤثر مظهر أسنان طفلك على نفسيته؟..اعرف التفاصيل مع دكتور شادى على حسين

اسنان الاطفال

الاسنان

صحة

اخبار الصحة

الصحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة