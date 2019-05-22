خليكى مستعدة.. 3 مشاكل فى الأسنان هيتعرض لها طفلك

كتبت نهير عبد النبى

فى مراحل نمو الطفل المختلفة يتعرض للعديد من المشاكل الصحية وخصوصا فى الأسنان، سواء فى بنائها ونموها حتى تتعرض لمرحلة التبديل او تتعرض للكسور، لذلك يجب على الأمهات الاهتمام بصحة أسنان الأطفال وحمايتها حتى لا يتعرض للكسر أو مشاكل فى النطق.

وحسب ما ذكره موقع twkidsdentist فإن ابرز المشاكل التى يتعرض لها الأطفال فى أسنانهم هى:



الاسنان

1:تسوس الاسنان ، وهو من ابرز المشاكل التى يتعرض لها الاطفال قد يكون ذلك بسبب الاكثار من تناول الحلوى ، او اهمال نظافة الاسنان ومشاكل اخرى ، لذلك يجب المتابعة الدورية مع الطبيب لعلاج تسوس الاسنان وتشجيع الطفل على نظافتها وغسل الاسنان باستمرار.



اسنان الاطفال

2:فقدان الاسنان مبكرا، فمن الطبيعى ان يبدل الاطفال اسنانهم ولكن بعض الاطفال يفقدون اسنانهم فى وقت مبكر مما يؤثر على الشكل الجمالى لهم قد يكون ذلك بسبب التسوس او التعرض لبعض الاصابات.

3:وجود فراغات بين اسنان الطفل، قد يكون ذلك بسبب مشاكل فى الفك او صغر حجم الاسنان مما يؤثر على شكلهم، ويكون حل هذه المشكلة هو التقويم .