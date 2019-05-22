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حملة تفتيش مكبرة على مصانع وورش بأبوزعبل

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:47 م
حملة تفتيش مكبرة على مصانع وورش بأبوزعبل حملات تفتيش على مصانع وورش بمنطقة أبو زعبل
كتبت آية دعبس
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نفذت الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المصانع والورش الكائنة بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومركز شرطة الخانكة للوقوف على مدى التزام تلك المصانع والورش بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة.
 
تمكنت فرق التفتيش خلال اليوم الأول للحملة من ضبط عدة مخالفات بيئية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة من خلال اللجان المشاركة بالحملة.
 
وتأتى تلك الحملات فى إطار حرص الحكومة على انضباط المؤسسات الصناعية بالمعايير البيئية، للحد من التلوث وعدم الإضرار بالبيئة.
 
 

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