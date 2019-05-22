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حكاية مسجد..جامع "أبو بكر الصديق" قبلة المصلين فى رمضان بالإسماعيلية (صور)

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:00 ص
حكاية مسجد..جامع "أبو بكر الصديق" قبلة المصلين فى رمضان بالإسماعيلية (صور) جامع أبو بكر الصديق
الإسماعيلية – السيد فلاح
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يعد مسجد "أبو بكر الصديق"، أشهر وأكبر مساجد محافظة الإسماعيلية، وقبلة المصليين، خاصة فى شهر رمضان، حيث يقع المسجد، فى قلب ميدان الجمهورية، أقدم ميادين المحافظة، وتصل مساحة صحن المسجد إلى 1500 مترًا، ويسع إلى ما يقرب من 5 آلاف مصلى، وتم بناءة عام 1999.

وشهدت أول صلاة أقيمت فى مسجد "أبو بكر الصديق"، جنازة الراحل عثمان أحمد عثمان مؤسس شركة المقاولون العرب، المشرفة على إنشاء المسجد، والذى شغل أيضًا منصب وزير الإسكان والتعمير ثلاث مرات، قبل أن يصبح عضوًا في البرلمان المصري.

ويعد مسجد أبو بكر الصديق من أكبر مساجد المحافظة ويتميز بالطرز المعمارية والزخارف الإسلامية الفريدة، ويلقى اهتمام كبير من وزارة الأوقاف فى تطويره وترميمه باستمرار.

وقال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن لمسجد أبو بكر الصديق إمامين هم الشيخ مصطفى البحطيطى، والشيخ محمد صابر، ومعهم فريق عمل مساعد لديهم خبره دينية كبيرة وأصوات حسنة من أبناء الأوقاف، وهم من يقومون الشعائر وصلاة التراويح خلال شهر رمضان ويستقبل نحو 3000 مصلٍ يوميًا.

أضاف، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المسجد، يشهد أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر رمضان، ملتقى فكرى إسلامى، كما يوجد بالمسجد يوميًا طوال شهر رمضان، قوافل دعوية ودروس دينية، كما يعد المسجد الاختيار الأول للمناسبات الدينية، بسبب مساحته، وإقبال المصلين عليه.

وشهد مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية العديد من زيارات كبار مسئولي الدولة، كما شهد مناسبات دينية عديدة وحرصت قيادات الأوقاف والأزهر على زيارته وإلقاء الخطب الدينية وانطلاق القوافل الدعوية من خلاله.

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(1)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(2)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(3)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(4)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(5)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(6)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(7)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(8)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(10)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(11)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(12)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(13)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(14)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(16)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(18)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(19)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(20)
 

 

مسجد-أبو-بكر-الصديق-قبلة-المصلين-فى-شهر-رمضان-بالإسماعيلية-(22)
 

 

 


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