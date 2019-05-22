وقال المرشح الأبرز للحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي يورج موتين - في بيان اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - إن مالكة المكان الذي كان من المقرر أن تُقام فيه الفعاليات الحزبية تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية لـ "إرهاب عدواني عبر الهاتف".

وأوضحت الشبكة أن العديد من المنشورات على شبكات الإنترنت دعت - خلال الفترة الماضية - للتظاهر ضد إقامة هذه الفعاليات واصفين إياها بأنها فاشية.

ويقول حزب البديل من أجل ألمانيا أن أعضاء فيه تلقوا تهديدات متزايدة من اليساريين المتشددين خلال الأشهر الماضية.