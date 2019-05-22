حبس عامل متهم بقتل ربة منزل لسرقتها فى عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل ربة منزل بغرض السرقة فى عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يعمل لدى زوج المجنى عليها، فى محل لبيع العصائر، وارتكب جريمته بدافع السرقة، حيث قال إنه كان يمر بأزمة مالية شديدة، ولم يعرف من أين يتحصل على الأموال خاصة أنه فى رمضان ويحتاج إلى نقود لسد احتياجات بيته، كما أنه مطالب بتوفير احتياجات عيد الفطر المقبل.

وأشار المتهم إلى أنه طلب من رئيسه فى العمل وزوج المجني عليها أن يقرضه بعض الأموال، إلا انه رفض متحججا بانهم في موسم ويحتاج الاموال لسداد ديونه في السوق ، فطرات في ذهنه فكرة سرقته إلا أنه دائم التواجد في المحل ، فصرف نظر عن هذه الفكرة ، مضيفا الي انه بسرعة بادرته فكرة اخري وهي سرقة زوجة رئيسة في العمل ، حتي لو اضطر الي قتلها.

وأوضح المتهم إلى أنه فى سبيل تحقيق هدفه توجه يوم الحادث إلى منزل رئيسه فى العمل وكان يعمل بعدم تواجده فى المنزل، وحمل معه سلاح أبيض "سكين"، ثم طرق الباب ، وما أن فتحت له المجنى عليها، حتى باغتها بطعنات متفرقة فى الظهر والرقبة والبطن والصدر، فوقعت على الأرض غارقه فى دمائها ، ثم دلف إلى داخل المنزل وسرق مبلغ مالى عبارة عن 700 جنيها و4 غوايش ذهب وهاتفين محمول ، قائلا" الحاجة عمت عيني والشيطان أمرنى بالقتل".

وكشفت النيابة أن المتهم عقب ارتكابه الواقعة اتصل بزوج المجنى عليها مدعيا أنه توجه لمنزل زوجته، بعد تلقيه اتصالا هاتفيا منها تطلب منه احضار بعض العصائر إليها حسبما زعم، وما أن وصل وطرق الباب فلم يجد إستجابه، وطالبه بالحضور وفتح الباب، وتبين من التحقيقات انه باستدعاء العامل نفى علمه بالواقعة، ولكن لاحظت النيابة وجود خدوش حديثة باليد والوجه والرقبة ، فسالته عنها ، فارتبك وأدعى أنها لقطه فى الشارع، ولكن بعرضه على الطب الشرعى تبين أنها حديثه ومن اظافر المجنى عليها.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل عمرها 59 سنة، بالشقة سكنها، ومصابة بطعنات متفرقة ، ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب عامل لدى زوج المجنى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.