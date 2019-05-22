حبس طالبين بتهمة قتل شاب وسرقة 50 يورو بمركز ابنوب في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

قررت نيابة مركز أبنوب، بحبس طالبين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بقتل شاب وسرقة 50 يورو كانت بحوزته ومحاولة ابتزازه للحصول علي مبالغ ماليه نظرا لعمل والده في احد الدول الاجنبية.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز أبنوب، بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر 21 عاما، ملقاة بطريق فرعى وسط الزراعات دائرة المركز، وبه جرح ذبحى وجروح طعنية متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصان "طالبين"، مقيمان بدائرة المركز".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وإعترفا بقيام المجنى عليه بالنصب على أحدهما، والإستيلاء منه على مبلغ "50 يورو"، أرسلها إليه والده الذى يعمل بإحدى الدول الأجنبية، ومحاولة إبتزازه للحصول على مبالغ مالية أخرى ، فعقدا العزم على التخلص منه بقتله ، وفى سبيل تنفيذ مخططهما إستدرجاه لمكان العثور، وتعديا عليه "بسكين" فأوديا بحياته ، وأرشدا عن الأداة المستخدمة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.