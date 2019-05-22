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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالبساتين

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:09 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالبساتين درجات بخارية - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة البساتين، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، لسرقة الدراجات البخارية من سكان المنطقة، يستخدمون طريقة المفتاح المصطنع.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم "أحمد.ع"، و"على. م"، عاطلين.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم .


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