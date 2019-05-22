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الأربعاء، 22 مايو 2019 12:04 ص
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 22/5/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 22/5/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الأربعاء ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة نتيجة لتأثر المملكة بكُتلة هوائية حارة ،بحيث تُصبح أعلى من مُعدلاتها بحدود 5-7 درجات مئوية، ويسود طقس حار في عموم المناطق و شديد الحرارة في البحر الميت و العقبة والاغوار، وتظهر تدريجياً بعض السُحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة،  الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً: ترتفع درجات الحرارة مقارة بالليالي الماضية، ليميل الطقس إلى الحرارة في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في كافة المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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