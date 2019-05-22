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حاكم جاكرتا: 6 قتلى و200 مصاب إثر اضطرابات فى العاصمة الإندونيسية

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:20 ص
حاكم جاكرتا: 6 قتلى و200 مصاب إثر اضطرابات فى العاصمة الإندونيسية الشرطة الإندونيسية تواجه المظاهرات
رويترز
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قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأربعاء، إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 200 فى اضطرابات بالعاصمة بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التى أجريت الشهر الماضى.

وقال الحاكم أنيس باسويدان، لتلفزيون (تى.فى وان)، "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات"، مضيفًا "عدد القتلى 6 أشخاص، والمستشفيات تجرى تشريحًا للجثث لتحديد سبب الوفاة".

وكانت نشبت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإندونيسية ومتظاهرين فى العاصمة جاكرتا، بعد إعلان فوز الرئيس جوكو ويدودو لفترة جديدة، واستخدمت الشرطة فى إندونيسيا الغاز المسيل للدموع والحجارة لتفريق المحتجين الذين أطلقوا بدورهم الألعاب النارية والحجارة أيضًا تجاه عناصر الشرطة.

ووقعت عدة إصابات بين المتظاهرين خلال المواجهات مع الشرطة، فيما تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على عدد من المحتجين على نتيجة الانتخابات والمؤيدين لمنافس الرئيس ويدودو، وعلى الفور وصل المحققون لتعيين موقع الاشتباكات التى نتج عنها حرق وتهشيم عدد كبير من السيارات فى الشارع، وهى الاشتباكات التى امتدت على مدار الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، وحتى صباح اليوم الأربعاء.

 

 


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