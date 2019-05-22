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الأربعاء، 22 مايو 2019 02:09 م
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جهاز المشروعات الصغيرة: 172 مليون جنيه لتحويل 34400 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:07 م
جهاز المشروعات الصغيرة: 172 مليون جنيه لتحويل 34400 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
كتب إسلام سعيد
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كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز مول المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمبلغ 172 مليون جنيه مصرى تم من خلالها تحويل 34400 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وفرت وحافظت علي عشرات الآلاف من فرص العمل.

 وأكدت حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت فى بيان لها أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي وتقديم الدعم المالي لإتمام عملية التحويل وتقسيطه بطرق ميسرة.

وفي هذا الإطار أعلنت عن بدء تنفيذ حملة دعائية بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك بعدد كبير من محطات الوقود بمختلف المحافظات لشرح التيسيرات التي تم توفيرها للمواطنين لتحويل سياراتهم مع توضيح المعدلات الكبيرة للتوفير المالى عند التحول إلي استخدام الغاز خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود محليا وعالميا، وسيتم خلال الحملة توزيع مطويات دعائية وهدايا عينية علي أصحاب السيارات الراغبين في تحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت نيفين جامع إلي أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات في هذا المشروع الهام تأتي في إطار اهتمامه بالمشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والبيئي والتي تهدف إلى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة ولما لها من مردود اقتصادي كبير على الدولة من خلال تقليل الدعم على المنتجات البترولية وعلى المواطنين من خلال التوفير في فرق سعر الغاز عن البنزين وإتاحة فرص عمل في مجال المواصلات.


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