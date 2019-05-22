جنايات دمنهور تحيل أوراق عاملين إلى المفتى لتسميم زميليهما فى المزرعة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين حسام محمد الصياد وأشرف عبد الراضى أحمد، إحالة أوراق عاملين زراعيين إلى مفتى الجمهورية، لبيان الرأى الشرعى فى إعدامهما، لاتهامهما بقتل اثنين من زملائهما، وحددت هيئة المحكمة 20 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

ترجع أحداث القضية إلى بلاغ من "أحمد. غ"، عامل فى إحدى مزارع وادى النطرون، ضد "م. ع"، و"ى. ا"، باستدراجه ومعه كل من: "س. ر" عامل، و"أ. ا"، ووضع مادة سامة لهم فى العصير، لكنه فرّ هاربًا وترك زميليه بعدما تعرضا لحالة إعياء. وبمواجهة المتهمين اعترفا بأنهما وضعا للقتيلين مادة سامة فى العصير بقصد قتلهما، لوجود خلافات سابقة بينهم.