جمل سائب يصرع 4 من عائلة واحدة بالسعودية

وكالات

لقي مواطن وزوجته واثنان مِن أبنائه حتفهم مساء اليوم (الأربعاء) جراء اصطدام مركبتهم من طراز «مرسيدس» بجمل سائب، فيما أصيب طفلان من العائلة ، حسبما نشرت صحيفة عكاظ السعودية .

وأوضح مصدر خاص أن أمن الطرق بطريق الرين - بيشة تلقى بلاغا بحادثة التصادم بطريق الرين، وتحديدا على بُعد 50 كيلومتراً تقريبا من مركز الجنينة التابع لمحافظة بيشة.

وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، واستخرجت 4 حالات من داخل السيارة، فيما تم استخراج حالتين من قبل بعض المواطنين الذين شهدوا الحادثة قبل وصول الجهات الأمنية.