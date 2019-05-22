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جمل سائب يصرع 4 من عائلة واحدة بالسعودية

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:33 م
جمل سائب يصرع 4 من عائلة واحدة بالسعودية جمل ارشيفية
وكالات
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لقي مواطن وزوجته واثنان مِن أبنائه حتفهم مساء اليوم (الأربعاء) جراء اصطدام مركبتهم من طراز «مرسيدس» بجمل سائب، فيما أصيب طفلان من العائلة ، حسبما نشرت صحيفة عكاظ السعودية .
 
وأوضح مصدر خاص أن أمن الطرق بطريق الرين - بيشة تلقى بلاغا بحادثة التصادم بطريق الرين، وتحديدا على بُعد 50 كيلومتراً تقريبا من مركز الجنينة التابع لمحافظة بيشة.
 
وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، واستخرجت 4 حالات من داخل السيارة، فيما تم استخراج حالتين من قبل بعض المواطنين الذين شهدوا الحادثة قبل وصول الجهات الأمنية.

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جمل

السعودية

طريق الرين


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