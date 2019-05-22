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جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 315 سيارة ملاكى ونقل بـ62 مليون جنيه فى إبريل

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:37 م
جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 315 سيارة ملاكى ونقل بـ62 مليون جنيه فى إبريل سيارات _ أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر أبريل 2019 عن 301 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى.

وبلغت قيمة هذه السيارات 57 مليونا 721 ألفا و 673 جنيها فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 24 مليونا و290 ألفا و 499 جنيها.

وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 14مليونا و 628 آلاف و116جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 38 مليونا و 918 ألفا و 615 جنيها .

وخلال شهر إبريل 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 14 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 4 مليون 976 ألفا و690 جنيها.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات مليون و493 ألفا و7 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها  923 ألف 772جنيها والرسوم الأخرى المحصلة الأخرى 40 ألفا و356 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 2 مليون و457 ألف و135 جنيها .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر ابريل 2019 عن 315 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 62 مليون و698 آلاف و363 جنيها وإجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 41 مليونا و 375 ألفا و 750 جنيها.

ومن ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أبريل 2019 حوالى 33 سيارة، كما تم إعادة تصدير 96 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.


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