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جبانات القاهرة: تسليم مدافن وادى الراحة نهاية 2019

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:00 ص
جبانات القاهرة: تسليم مدافن وادى الراحة نهاية 2019 مدافن - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس محمد طه مدير عام جبانات القاهرة، أنه من المقرر أن يتسلم الحاجزين للحصول على مدفن بجبانة وادى الراحة الجارى إنشائها بجنوب مدينة القاهرة الجديدة طريق القطامية العين السخنة، مدافنهم نهاية العام الجارى .

وأضاف مدير جبانات القاهرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم إخطار حاجزى الجبانات بدفع دفعة التخصيص وقيمتها 15 ألف جنيه، والذى استمر لمدة شهر، مشيرا إلى أن الحاجزين ما زالوا يسددون دفعات الاستلام.

وقال طه، إنه بحلول نهاية العام الجارى ستكون نسبة التنفيذ 95 % تقريبا، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يكون هناك مرحلة ثانية عقب حصر المتقدمين وتسليم المستحق وسيتم الإعلان عن مرحلة ثانية بشروط مختلفة، مشيرا إلى أن عدد الجبانات المطروحة 9 آلاف جبانة بسعر 50 آلف جنيه للمدفن.


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