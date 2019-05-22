جامعة عين شمس ترفع درجة الطوارىء لتأمين أعمال الإمتحانات

كتب محمود راغب

تزامنا مع الأسبوع الثالث للامتحانات ، رفعت جامعة عين شمس حالة الطوارئ خاصة بعدما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة حارة تصل خلالها درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ل 42 و 44 درجة، وراجعت إدارة الجامعة وسائل التهوية باللجان ، والمراكز الطبية بالكليات ، ودعم الكليات بسيارات إسعاف تحسبا لأى حالة طارئة

تحذيرات للطلاب من التليفون المحمول

وتشهد البوابات الرئيسية لجامعة عين شمس ، وبوابات الكليات اجراءات أمنية مشددة للأمن الإدارى لتأمين دخول الطلاب للجان ، والتحقق من شخصية الطلاب قبل دخول اللجنة، تفتيش الطلاب على اللجان لمنع دخول اللجان بأى وسائل غش ، ومن جانبه أكد الدكتور ناجى عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، انتظام امتحانات نهاية العام فى أسبوعها الثانى على التوالى بعد أن انطلقت أول الأسبوع الماضى.

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أنه يؤدى امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق ما يقرب من 30 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف الفرق الدراسية، وستنتهى الامتحانات 18 يونيو المقبل .

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن عدد حالات الغش التى تم رصدها لا تتجاوز الـ 25 حالة وهو أمر إيجابى مقارنة بالأعوام الماضية والتى كانت تتجاوز فيها حالات الغش 150 حالة ، لافتا إلى أن كاميرات المراقبة والاستعانة بها فى مراقبة اللجان شكلت رادع للطلاب .

وفى كلية الآداب ، أكدت الدكتورة سوزان القلينى ، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، انتظام أعمال الامتحانات للأسبوع الثالث على التوالى ، والتأكيد على حظر دحول التليفون المحمول للجان لمنع أى محاولات للغش .

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة ، أن الكلية رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس تزامنا مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد ،

وأشارت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، إلى أنه تم التأكيد على توفير كل وسائل التهوية باللجان ، والتأكيد على تواجد الطاقم والفريق الطبى بالكلية خلال فترات الامتحانات على مدار اليوم وتوافر سيارة اسعاف بمحيط اللجان تحسبا لأى حالات طارئة .

وفى كلية التجارة ، يؤدى امتحانات نهاية العام هذا العام حوالى ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة، وسط اجراءات أمنية مشدده واجراءات احتياطية بتوفير كشافات احتياطية تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى.

ويؤدى الطلاب الامتحانات داخل المدرجات وقاعات مخصصة للامتحانات ، وخيام ضخمة تم تجهيزها خصيصا داخل حرم الكلية لامتحانات الطلاب فى ظل الأعداد الكبيرة لطلاب كلية التجارة .

وأكدت الكلية على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان، ويتقدم للامتحانات هذا الفصل الدراسى 10941 طالب وطالبة فى الفرقة الأولى عربى، و11685 طالب وطالبة فى الفرقة الثانية عربى، و 9996 طالب وطالبة فى الفرقة الثالثة عربى ، و 8732 طالب وطالبة فى الفرقة الرابعة عربى.

أما بالنسبة لشعبة اللغة الانجليزية فيتقدم للامتحانات 6130 طالب وطالبة، فى حين سيتقدم لامتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والانجليزية ما يقرب من 1800 طالب وطالبة، و 122 طالب وطالبة ببرنامج الشراكة مع جامعة كين الامريكية.