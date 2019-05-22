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جامعة الأزهر: السماح للطالب المنقول بمادة أو أكثر امتحاناها فى سبتمبر

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:06 ص
جامعة الأزهر: السماح للطالب المنقول بمادة أو أكثر امتحاناها فى سبتمبر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على
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قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، فى جلسته الأخيرة، وافق على اقتراح الجامعة  بالتيسير علي الطلاب والطالبات، بمنح المنقولين بمادة أو مادتين فرصة الامتحان فيهما (اختياريا) فى شهر سبتمبر مع امتحانات التصفية.
 
وأكد رئيس الجامعة فى تصريحات له، أن من أهداف القرار أنه يتيح للطالب أن ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى من غير مواد، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من هذا العام شريطة أن يدفع مبلغ 250 جنيها لتأكيد جديته فى ذلك​​.

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