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توريد 184 ألف و448 طن قمح لصوامع وشون سوهاج والقليوبية

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:52 م
توريد 184 ألف و448 طن قمح لصوامع وشون سوهاج والقليوبية أجولة قمح - أرشيفية
المحافظات – عمرو خلف - إبراهيم سالم
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قال حسن الشيبانى وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم توريد 91 ألف و209 طن من محصول القمح إلى الشون والصوامع بالمحافظة حتى الآن، منذ بدء موسم القمح فى 15 أبريل الماضى.

كان الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، قد صرح إن استلام الأقماح من المزارعين، يتم وفقاً للأسعار المحددة، وهى 685 جنيها للأردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيها لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5، لافتاً إلى المتابعة الدقيقة لأعمال التوريد لمنع أى تلاعب، فضلاً عن عمل فحص دورى للكميات المستلمة.

وأكد محافظ سوهاج، على العمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً فى سبيل الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

كما أعلن السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية، إنه تم توريد 93448 طن و546 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ إنطلاق موسم التوريد.

وشدد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق المحافظ، على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الإستلام والموازين والكارتة طوال فترة التوريد، مشيرا إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة ليصل إلى 212 ألف طن لاستقبال الاقماح بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

وأوضح إنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

 

 


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