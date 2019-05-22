توريد 151 ألف طن قمح للصوامع والشون بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

صرح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، باستلام 151 ألف و472 طن بالصوامع والشون على مستوى المحافظة، حتى مساء أمس الثلاثاء .

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد ، واضاف بأنه لابد من التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون ،وأوضح أن المحافظة تستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم على الأقل وفقا لمتوسط انتاجية المساحة المزروعة .

ومن جانبه، أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية، من كافة المديريات إلى شون وصوامع الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع .