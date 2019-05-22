video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 151 ألف طن قمح للصوامع والشون بالدقهلية

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:39 ص
توريد 151 ألف طن قمح للصوامع والشون بالدقهلية قمح- ارشيفية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
إضافة تعليق
صرح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، باستلام 151 ألف و472 طن بالصوامع والشون على مستوى المحافظة، حتى مساء أمس الثلاثاء .
 
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد ، واضاف بأنه لابد من التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون ،وأوضح أن المحافظة تستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم على الأقل وفقا لمتوسط انتاجية المساحة المزروعة .
 
ومن جانبه، أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية، من كافة المديريات إلى شون وصوامع الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع .
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 2 مليون و300 ألف طن

تموين القليوبية: توريد 86% من المستهدف بموسم القمح لصوامع وشون المحافظة

صوامع وشون المنيا تستقبل 239 ألف طن من القمح

توريد 87 ألف طن من محصول القمح إلى الشون والصوامع بسوهاج

ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 2 مليون و260 ألف طن

محافظ الدقهلية

توريد القمح

وزاره التموين

اخبار المحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة