توريد 135 ألف و770 طن قمح للصوامع والشون ببنى سويف

وأوضح مصطفى راشد رئيس اللجنة التوريدات،أن أعمال التوريد واستلام المحصول تتم بصورة منتظمة دون أية معوقات مؤثرة أو مشاكل في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون،خاصة بعد العمل بنظام الفترتين في شهر رمضان ،حيث تبدأ الفترة الأولى من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصرا،وتستكمل أعمال التوريد في الفترة المسائية عقب الإفطار في الساعة 8 وحتى 11 مساء،ومشيراً إلى متابعة المحافظ بشكل يومي لأعمال التوريد وتوجيهاته للجنة برصد أية معوقات وحلها فورا،فضلاً عن تشديده بضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.

جدير بالذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طن.