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تفويض رؤساء الجامعات باتخاذ قرار عقد الامتحانات من عدمه مراعاة لارتفاع الحرارة

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:07 م
تفويض رؤساء الجامعات باتخاذ قرار عقد الامتحانات من عدمه مراعاة لارتفاع الحرارة طلاب الجامعات ـ أريفية
كتب وائل ربيعى
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فوضت الحكومة رؤساء الجامعات فى اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام عقد الامتحانات بجامعاتهم من عدمه غدًا الخميس مراعاة لظروف الطقس شديد الحرارة، وذلك بما يتوافق وظروف كل جامعة.

يذكر أن الموجة الحارة التى تضرب كل الأنحاء بالبلاد تصل لذروتها وسط استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة والذى من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، مع تحذيرات لخبراء الأرصاد للمواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس وتجنب التعرض لأشعتها لفترات طويلة، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة لأقصى ارتفاع لها غدًا الخميس.

 

 


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