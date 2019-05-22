تفاصيل سقوط عصابة الثلاثة لسرقة الدراجات البخارية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، لسرقة الدراجات البخارية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضابط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط 3 عاطلين فى سرقة عدد من الدراجات البخارية، وبيعها لعملائهم.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم عدد من الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات، وأرشدوا عن هوية عملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.