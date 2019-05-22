تعيين 2392 باحثًا عن العمل منهم 55 معاقًا بالقليوبية

كتب محمود راغب

ذكر تقرير حكومى أن عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2392 معينا، منهم 55 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، من 6350 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 43 فرصة عمل تمت إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، فضلا عن 12 معاقا تم ترشحهم لمنشآت القطاع الخاص.

وقامت المديرية بقياس مستوى مهارة 2683 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2606 ترخيص بمزاولة الحرفة علي المهن المختلفة ، فضلا عن 4 شهادات قياس مستوي مهارة للعمل بالخارج، و70 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، خلال إبريل 2019.

وفى نفس السياق تابع فتحى دسوقى، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، قائلا: إنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 115 تصريحا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 22 مؤهلات عليا، و58 متوسطة، و9 فوق المتوسطة، و26 بدون مؤهل.

وأشار دسوقي إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 15 ألفا و224 عاملا، وقد بلغ عدد المستفيدين من الرعاية خلال الشهر.

كما تم التفتيش على 770 منشأة في مجال تفتيش العمل، وحررت محاضر مخالفات لـ 247 منشأة ، لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003، وتم إجراء التفتيش على 390 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبلغت المخالفات التى حرر لها محاضر 171 محضرا.

وتابع فى مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل تم التفتيش على 38 منشأة وجاءت 13 مستوفاة، وتم إنذار 25 منشأة مخالفة لقانون العمل والطفل في هذا المجال، كما تم عقد 8 ندوات لتوعية العاملات فى مجال تنظيم الأسرة.

وبلغت الشكاوى العمالية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 172 شكوى، تم تسوية 16 منها وديا، وإحالة 41 للقضاء، و30 شكوي لمكاتب التفتيش، وحفظ 28 شكوى، ومازالت 57 شكوى تحت البحث والدراسة.