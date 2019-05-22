تعميم نظم الرى الحديث واستنباط محاصيل أقل استهلاكا للمياه بموسم الزراعات الصيفية

كتب عز النوبى

عقدت اللجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة الاستعداد للموسم الزراعى اجتماعا، لمناقشة أمور إدارة المياه والزراعة وكذلك جهود الحكومة فى تنمية سيناء فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لسيناء.

وناقشت اللجنة التنسيقية الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات وتوفير الاحتياجات المائية للموسم الصيفى مع استمرار جهود ترشيد المياه من خلال تعميم نُظم الرى الحديثة وإستنباط محاصيل أقل استهلاكا للمياة وتتحمل الجفاف واللوحة.

وشددت اللجنة التنسيقية فى اجتماعا الأخير ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، ضرورة استمرار التنسيق اليومى والمستمر بين مسئولى الوزارتين مع العمل حل حل أ مشاكل فى حينها.