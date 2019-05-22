"تعليم دمياط" تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة التربية الفنية

دمياط - معتز الشربينى

هنأ السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، الطالبة مريم الصعيدى بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بدمياط لفوزها بالمركز الثانى على الجمهورية فى "التربية الفنية" بمسابقة بطولة ومسابقات التربية الخاصة والدمج، المقامة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية .

وتقدم وكيل الوزارة، بخالص الشكر والتقدير لمدير إدارة التربية الخاصة سامى جاد وفاطمة الرودى والمشرفين والمعلمين والمعلمات بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، على مجهوداتهم الكبيرة مع الطلاب، متنميا مزيدا من التفوق والتألق فى المسابقات القادمة.